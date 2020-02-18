Происшествия

Два пожара произошли в Псковской области из-за неосторожного обращения с огнем

Два пожара произошли в Псковской области из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По этой причине в 15.52 20 февраля в дом № 3 по улице Западной в Пскове произошло возгорание в мусороуборочном контейнере. В 23.08 на улице Михайлова в Невеле сгорели надворные постройки на площади 20 на 40 метров. Пожарным удалось отстоять жилой дом и 20 сараев.

Кроме того, в 00.25 в деревне Ферово Великолукского района выгорел изнутри дачный дом выгорел, сгорела дощатая пристройка. Причина - короткое замыкание электропроводки. Спасен жилой дом и две хозпостройки.