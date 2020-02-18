Происшествия

Жителей Невеля ночью напугали взрывы

Жителей города Невеля ночью напугали взрывы. По одной из версий, во время пожара на улице Михайлова взорвались газовые баллоны, по другой - мотоцикл в гараже, а также снаряды времен Великой Отечественной войны. Об этом пишут очевидцы в группе «Невель - Городской портал».

Фото газеты «Невельский вестник»

В областном управлении МЧС информацию не уточнили. Ранее там сообщили, что пожар произошел в 23.08, сгорели надворные постройки на площади 20 на 40 метров. Причиной названо неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Как пишет «Невельский вестник» со ссылкой на начальника пожарной части № 17 Александра Толстопятова, сгорели десятки сараев и гаражей, в доме № 6 по улице Михайлова пострадали стекла.