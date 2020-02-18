Происшествия

За кражу денег с банковских счетов осуждена великолучанка

Великолукский городской суд рассмотрел уголовное дело по обвинению 24-летней местной жительницы в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что в одном из магазинов города Великие Луки обвиняемая нашла женский кошелек. Открыв его, она обнаружила две банковские карты и ПИН-коды к ним. Банковские карты женщина переложила в свою сумочку, а найденный кошелек выбросила.

Вечером того же дня она решила проверить банковские счета, на которых обнаружила 8 тысяч 700 рублей. Женщина сняла деньги со счетов и распорядилась по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимая вину в предъявленном ей обвинении признала в полном объеме.

С учетом позиции государственного обвинителя, а также данных о личности подсудимой, наличия смягчающих вину обстоятельств, в том числе полного возмещения ущерба, ей назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор суда пока не вступил в законную силу.