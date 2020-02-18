Происшествия

Двоих мужчин с признаками наркотического опьянения задержали омоновцы в Пскове

В ходе совместных с оперативниками УКОН регионального управления МВД профилактических мероприятий на территории района Овсище сотрудники ОМОН управления Росгвардии по Псковской области задержали двоих мужчин, у которых были выявлены признаки наркотического опьянения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, в ходе досмотра у задержанных обнаружено вещество растительного происхождения, которое было отпрвавлено для проведения экспертизы. В соответствии с законодательством, за совершенные правонарушения мужчины будут привлечены к ответственности.



