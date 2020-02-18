Происшествия

Женщину, не оплатившую покупки в магазине, задержали псковские росгвардейцы

В Пскове росгвардейцы задержали гражданку, совершившую хищение из магазина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, 20 февраля около 17:30 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали женщину, которая пронесла без оплаты через кассовый узел продукты питания стоимостью 1500 рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.