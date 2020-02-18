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Злоупотребление полномочиями главы Великолукского района было связано с предоставлением земельных участков ветеранам труда

Злоупотребление должностными полномочиями, допущенное главой Великолукского района Сергеем Петровым, было связано с предоставлением земельных участков ветеранам труда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Следственным управлением завершено расследование уголовного дела в отношении главы Великолукского района. Напомним, он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Псковской области.

По версии следствия, с декабря 2013 года по август 2015 года обвиняемый, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, в нарушение установленного законом порядка предоставления ветеранам труда земельных участков без проведения торгов при отсутствии опубликования извещений о предоставлении земельных участков в средствах массовой информации, совершил незаконное отчуждение двух земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, которые в последующем получил в свое личное владение и пользование.

Кроме того, в 2014-2016 годах им по аналогичной схеме, то есть без проведения торгов и при отсутствии извещений о предоставлении земельных участков в средствах массовой информации в собственность иных лиц, незаконно отчуждены еще 26 земельных участков, находившихся в собственности муниципального образования.

Указанные преступные действия совершены им исключительно в своих личных целях, повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан, выразившееся в лишении их возможности участвовать в проведении торгов на право приобретения земельных участков на территории Великолукского района, как следствие, претендовать на получение их в собственность и использование по целевому назначению, а также охраняемых законом интересов общества и государства, выразившееся в незаконном отчуждении земельных участков из муниципальной собственности.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу.