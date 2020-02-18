Происшествия

В Псковском районе ищут мужчину, который может терять ориентацию в пространстве

ОМВД России по Псковскому району разыскивается Вячеслав Евстигнеев 1940 года рождения.Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, в период с 17 по 18 февраля текущего года мужчина ушел из дома по улице Венской в деревне Борисовичи Псковского района. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

По поступившим в полицию сведениям, последний раз Евстигнеева видели 18 февраля на улице Рокоссовского в областном центре. Он намеревался ехать в Пскове в район лесхоза.

На вид мужчине 80 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы седые, короткие, глаза голубые, зубы отсутствуют.

Был одет в серую куртку, спортивные брюки, резиновые сапоги зеленого цвета, серую кепку либо черную шапку.

В силу возраста и состояния здоровья может терять ориентацию в пространстве. Ранее уходил.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Евстигнеева Вячеслава Алексеевича, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19.

Контактные телефоны: 8(8112) 676-851, 676-872 или 02.