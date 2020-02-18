Происшествия

Жители Псковской области в очередной раз попались на удочку мошенников

Жители Великих Лук и Псковского района не досчитались денег на своих банковских картах. По версии следствия, 29-летней жительнице Псковского района позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что с банковской карты женщины злоумышленники пытаются, якобы, снять деньги. И под предлогом предотвращения их транзакции обманным путем завладел с ее карты деньгами в сумме семь тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за содействием в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

А в Великих Луках в полицию обратился горожанин, 1976 года рождения, который сообщил, что с его банковской карты дистанционным способом похищено более 10 тысяч рублей. Обстоятельства произошедшего выясняются в ходе проверки.