Происшествия

Взрыв газа произошел в жилом доме в Азове

Два человека погибли, один пострадал в результате взрыва газа в жилом доме в Азове Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Погибли два человека, один человек госпитализирован, эвакуированы 49 человек», - рассказали в МЧС.

Взрыв газа произошел утром 22 февраля в квартире на третьем этаже трехэтажного дома в переулке Павлова. После взрыва начался пожар, который к настоящему времени удалось потушить. Площадь пожара составила 60 кв. метров.

В администрации города сообщили, что разместят эвакуированных жильцов в гостинице.

Кроме того, в газовой компании заявили, что взрыву предшествовала утечка газа, из-за чего дом был отключен от газоснабжения. ЧП произошло уже после перекрытия газа.

Ранее Минстрой предложил усилить безопасность при использовании газового оборудования в жилых домах. Предлагалось, чтобы управляющая компания или хозяин жилья сообщали о заключенных договорах на техобслуживание или ремонт оборудования газовщикам, чтобы те учитывали эту информацию при проведении работ.