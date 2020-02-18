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В Псковской области возбуждено уголовное дело по факту распространения порнографии

23.02.2020 14:09|ПсковКомментариев: 0

Великолукская прокуратура признала законным решение дознавателя ОД ОМВД России по городу Великие Луки о возбуждении уголовного дела по ст.242 ч.3 п. «б» УК РФ (публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов или предметов, с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Великих Лук, в 2019 году неустановленное лицо под псевдонимом «Д… Д…», позиционирующее себя как житель г.Великие Луки, на странице в социальной сети «В контакте» в разделе «Видеозаписи» разместило материалы порнографического характера. 

В настоящее время по данному уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств, установление и изобличение виновного лица. 

Санкцией ч.3 ст.242 УК РФ за совершение указанного тяжкого преступления  предусмотрено наказание только в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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