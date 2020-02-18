Происшествия

В Псковской области выявлены очередные пьяные водители-рецидивисты

В Усвятах и Дедовичах дорожной полицией в ходе проводимых мероприятий установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, поздним вечером 20 февраля у дома по улице Декабристов в поселке Усвяты полицейские остановили для проверки автомобиль «ВАЗ 2110», за рулем которого оказался нетрезвый 50-летний местный житель.

В поселке Дедовичи ночью 22 февраля по улице Бунзена на автомашине «Ровер 45» ехал житель деревни Тягуще Дедовичского района, 1991 года рождения, Он также был в нетрезвом виде.

По данным фактам полицией проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.