Происшествия

Великолучанина осудят за ДТП, в котором пострадал пассажир мотоцикла

Первым заместителем прокурора Великих Лук утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264 УК РФ, а именно в совершении нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью человека.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Великих Лук, в ходе предварительного следствия установлено, что 25 июля 2019 года житель города, управляя автомашиной марки «Рено» на ул. Гоголя, в нарушение требований пунктов 8.1, 8.5, 8.8 не убедившись в безопасности выполняемого маневра поворота налево, выехал на полосу встречного движения. Тем самым он создал помеху и опасность для движения водителю мотоцикла «Кавасаки» и совершил с последним столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру мотоцикла причинены телесные повреждения нанесшие тяжкий, опасный для жизни вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу в особом порядке судебного производства.

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Санкция ч.1 ст.264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.