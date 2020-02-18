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Великолучанку осудят за присвоение средств, вырученных от продажи 5 телефонов

23.02.2020 17:10|ПсковКомментариев: 0

Прокуратурой Великих Лук утвержден обвинительный акт и направлено в суд уголовное дело по обвинению 35-летней жительницы города в совершении преступления, предусмотренного ст.160 ч.1 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в ходе дознания было установлено, что с августа 2019 года по 4 октября 2019 года данная гражданка,  работая специалистом  в салоне связи «МТС» в Великих Луках, являясь материально-ответственным лицом и обладая правом распоряжаться вверенными ей материальными ценностями, из корыстных побуждений продала 5 мобильных телефонов, не пробивая их через  кассовый аппарат. Полученные от покупателей денежные средства она незаконно присвоила, то есть  совершила хищение денежных средств  в  размере  18850 рублей, принадлежащих АО «Русской телефонной компании». Похищенными денежными средствами великолучанка распорядилась по своему усмотрению.

Санкцией ст.160 ч.1 УК РФ за совершение данного преступления  предусмотрены альтернативные виды наказания, такие как: штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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