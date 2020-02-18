Происшествия

В Великих Луках найдена пропавшая 10-летняя девочка

В Великих Луках найдена ранее пропавшая 10-летняя девочка. В воскресенье, 23 февраля, поисками ребенка занимались сотрудники правоохранительных органов, волонтеры местного поискового отряда и неравнодушные горожане.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, вечером ребенок был найден. С ним всё в порядке. По предварительной информации, причиной, по которой девочка не хотела возвращаться домой, явилась некая конфликтная ситуация. В настоящее время со школьницей и ее мамой проводят беседу сотрудники полиции.

Управление МВД России по Псковской области выражает благодарность всем неравнодушным людям, принявшим участие в поиске ребенка.