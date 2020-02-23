Происшествия

Продукты и бытовую химию украла 47-летняя псковичка из охраняемого магазина на улице Труда

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемую в краже. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, 23 февраля около 15 часов экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 47-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала продукты питания и бытовую химию.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.