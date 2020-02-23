Происшествия

Неизвестный обнаружен погибшим в сгоревшем ночью строении в Черехе

В 8.39 24 февраля в деревне Шмотки Пушкиногорского района жилой дом выгорел изнутри по всей площади. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, хозяйка дома 1958 года рождения обнаружена погибшей. Предварительно, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

В 3.31 25 февраля выгорело по всей площади бесхозное строение по адресу: Псковский район, деревня Череха, 114. На месте пожара обнаружен погибший, личность устанавливается. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.