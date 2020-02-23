Происшествия

Автомобили, бани и дома горели в Псковской области 23 февраля

Шесть пожаров произошли в Псковской области 23 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС.

В 7.53 в городе Великие Луки на улице Вагонной, 3 загорелся автомобиль ВАЗ, причина - короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке машины. Выгорел моторный отсек, огнем повреждено лакокрасочное покрытие на площади 1 квадратный метр, оплавилась решетка радиатора и передние фары. По той же причине в 11.32 горел автомобиль «Фольксваген Джетта» на улице Тихмянова в городе Новосокольники.

Кроме того, в 18.25 на улице Южной, 7 в Великих Луках произошел пожар в бане. Огнем повреждены кровля по всей площади и потолочные перекрытия. Также баня сгорела в Пыталово на улице Береговой в 22.19. Оба пожара, предположительно, произошли из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

В 19.42 в деревне Гнилкино Печорского района сгорел дачный дом, причина - короткое замыкание электропроводки. А в 23.45 в деревне Дворцы Бежаницкого района из-за неосторожного обращения с огнем при курении сгорел нежилой дом.