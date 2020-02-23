Происшествия

Пскович украл несколько упаковок кофе и сыра из магазина на Рижском проспекте

В Пскове росгвардейцы задержали гражданина, подозреваемого в хищении.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной Росгвардии, 24 февраля в 16.30 сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали гражданина, который совершил хищение из магазина. 24-летний пскович, находясь в магазине на Рижском проспекте, совершил хищение нескольких упаковок кофе и сыра.

Персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Росгвардейцы задержали подозреваемого и передали его в территориальный отдел полиции.