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В Себежском районе оштрафовали и уволили со службы контрактника, избившего сожительницу, подростка и полицейского

Доказательства, собранные 301 военным следственным отделом СК России по Западному военному округу, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему военнослужащему по контракту сержанту запаса Сергею Р. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ, а также в совершении преступлений, предусмотренных ст. 318 и ст. 319 УК РФ (побои, применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном отделе, следствием и судом установлено, что 13 июля 2019 года, находясь в городе Себеже в состоянии алкогольного опьянения, он избил свою сожительницу, а затем, будучи недовольным тем, что ее несовершеннолетний брат заступился за сестру и зовет на помощь, из хулиганских побуждений нанес потерпевшему несовершеннолетнему несколько ударов кулаком по голове и телу.

После прибытия на место преступления сотрудников полиции Р., будучи недовольным их действиями, направленными на его задержание, в присутствии других граждан, в грубой и нецензурной форме неоднократно оскорбил представителя власти, а затем нанес одному из них удар кулаком в лицо.

Решением Псковского гарнизонного военного суда, с учетом чистосердечного раскаяния и примирения с потерпевшей, сержанту назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей, а также 180 часов обязательных работ.

В связи с совершенными преступлениями Р. уволен с военной службы по несоблюдению условий контракта.