Происшествия

Несколько жителей Пскова лишились денег после общения с мошенниками

Несколько жителей Пскова поддались на уловки мошенников и лишились денежных средств со своих банковских карт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, 20 февраля незнакомец под предлогом предоставления на льготных условиях кредита завладел деньгами с банковской карты 29-летней псковички. Девушка лишилась 146 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

63-летняя жительница областного центра сообщила в полицию, что 21 февраля ей позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и под предлогом разблокировки банковской карты завладел деньгами в сумме около 19 тысяч рублей. По данному факту тоже возбуждено уголовное дело.

И еще трое жителей Пскова за последние дни в результате обманных действий незнакомцев лишились со своих банковских карт более 46 тысяч рублей. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«Во избежание серьезных проблем будьте осмотрительны при общении с неизвестными по телефону или в интернете, не предоставляйте им свои персональные данные, а также реквизиты банковских карт», - предупредили в полиции.