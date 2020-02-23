Происшествия

Ввоз более 2 тонн корма для домашних питомцев пресечен сотрудниками управления Россельхознадзора в Псковской области

На российско-белорусском участке государственной границы Российской Федерации в деревне Долосцы должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении совместных мероприятий с Псковской таможней и Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области был запрещён ввоз сухого корма для кошек и собак, общим весом 2,3 тонны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском Россельхознадзоре.

При проведении ветеринарного контроля государственными инспекторами Управления было установлено, что корма для кошек и собак, произведенные предприятиями Франции «Royal Canin» и Российской Федерации ООО «Нестле Россия», следовали двумя автотранспортными средствами из Минска в Москву и Псков без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их безопасность и происхождение.

Управлением Россельхознадзора запрещено перемещение 2,3 тонн корма по таможенной территории Евразийского экономического союза, оформлены акты о возврате товара в Республику Беларусь.