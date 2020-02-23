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Происшествия

Угон раскрыла полиция по «горячим следам» в Великих Луках

25.02.2020 15:33|ПсковКомментариев: 0

Полиция Великих Лук установила подозреваемого в угоне транспортного средства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, в ночь на 24 февраля от дома по улице Радищева был совершен угон автомобиля «Форд Фокус», принадлежащего 30-летнему горожанину. Потерпевший сообщил о произошедшем в полицию.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские в кратчайшие сроки установили личность молодого человека, подозреваемого в совершении преступления. Им оказался проживающий в Великих Луках учащийся одного из учебных заведений города 2000 года рождения. Он дал признательные показания.

Угнанная иномарка обнаружена. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Теги: #великие луки #умвд россии по псковской области #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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