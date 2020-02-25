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Бывший директор МП «Смуравьево» привлечена к уголовной ответственности за присвоение денежных средств

Прокуратурой Гдовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего директора МП «Смуравьево», обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в суде установлено, что в период с 31 января 2017 года по 29 декабря 2017 года она, занимая должность директора муниципального предприятия, в нарушение требований действующего законодательства, регламентирующего порядок и условия оплаты труда руководителей муниципальных предприятий, самостоятельно устанавливала себе размеры премиальных выплат, которые впоследствии получала и расходовала на личные нужды.

В результате указанных действий муниципальному предприятию причинен ущерб на сумму около 200 тыс. руб.

Учитывая позицию государственного обвинителя, суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год. Причиненный ущерб суд обязал осужденную возместить в полном объеме.

Приговор суда вступил в законную силу.