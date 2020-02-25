Происшествия

В Стругокрасненском районе осудили двоих жителей Ленобласти, обвиняемых в совершении 23 краж

Прокуратурой Стругокрасненского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении двоих мужчин, обвиняемых в совершении 21 преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище), а также 2 преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в иное хранилище).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, мужчины обвинялись в том, что в 2018 году совершили серию незаконных проникновений в дома и придомовые постройки на территории Псковской и Новгородской областей, откуда похитили предметы бытовой техники, металлическую посуду, инструменты, запчасти от автомобилей и другое имущество на общую сумму более 700 тыс. руб.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил одному из них наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а другому 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.