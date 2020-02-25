Происшествия

Мобильный телефон и деньги похитил злоумышленник из куртки у жителя Стругокрасненского района

В Стругокрасненском и Усвятском районах полицейскими установлены лица, подозреваемые в противоправных деяниях.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, по версии следствия,18 февраля в доме в деревне Перехожа Стругокрасненского района у 46-летнего мужчины из кармана куртки свободным доступом были похищены мобильный телефон и деньги. Потерпевший обратился за помощью к сотрудникам МО МВД России «Стругокрасненский».

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в краже. Это не работающий гражданин, 1987 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Похищенный телефон изъят.

В поселке Усвяты в полицию обратилась 54-летняя местная жительница, которая сообщила, что вечером 21 февраля в квартире дома по улице Высотной в Усвятах из кармана куртки совершена кража банковской карты, с которой позднее были сняты шесть тысяч рублей.

Сотрудники пункта полиции по Усвятскому району в ходе проведенных мероприятий установили подозреваемого в совершении данной кражи. Им оказался не работающий житель Усвятского района, 1983 года рождения. Он дал признательные показания. Похищенная карта изъята. Выяснилось, что подозреваемый использовал ее при покупках в магазинах. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.