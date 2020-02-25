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В Псковской области скрывался преступник, совершивший убийство в 1995 году в Крыму

В Псковской области скрывался преступник, совершивший убийство в 1995 году в Крыму.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГСУ Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю, ведомство возобновило расследование уголовного дела по факту убийства жителя города Евпатории, совершенного 12 ноября 1995 года. В настоящее время от 62-летнего мужчины получена явка с повинной, следствием ему предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство).

Следственным отделом по городу Евпатории установлено, что примерно в 3 часа утра 12 ноября 1995 года между нетрезвыми посетителями бара «Лагуна», располагавшегося тогда в поселке Заозерное, произошел конфликт, в результате чего злоумышленник, которому на тот момент исполнилось 38-лет, нанес удары оппоненту ножом по лицу и в область груди, после чего скрылся.

В ходе системной работы по раскрытию преступлений прошлых лет местонахождение злоумышленника было установлено, он этапирован из Псковской области, где и скрывался, в Евпаторию для проведения следственных действий.

В ходе проверки показаний на месте фигурант уголовного дела показал, как он совершил преступление и рассказал об обстоятельствах того дня. Установлены очевидцы и дополнительные свидетели тех событий.

Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью, от него получена явка с повинной.