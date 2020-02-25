Происшествия

Более 17 тонн растительной продукции не допущены к ввозу в Псковскую область из Латвии

В Псковской области 25 февраля в фитосанитарном контрольном пункте «Бурачки» на российско-латвийском участке государственной границы РФ государственным инспектором управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проведен карантинный фитосанитарный контроль 17,1 тонны продукции растительного происхождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в грузовом автомобиле товар следовал из Латвии в адрес компании, зарегистрированной в Москве.

По результатам документарной проверки должностное лицо управления установило, что фитосанитарный сертификат выдан уполномоченным органом после фактического убытия подкарантинной продукции с территории государства.

Следовательно, документ признается недействительным. В связи с установленным нарушением фитосанитарного законодательства ввоз 17,1 тонны торфа на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен.