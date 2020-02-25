Происшествия

Учащийся великолукского колледжа и его безработная мать напали на магазин в деревне Плаксино

В Псковской области полицией по «горячим следам» раскрыто резонансное преступление.

МО МВД России «Великолукский» по подозрению в совершении разбойного нападения задержаны двое жителей Великих Лук.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, по версии следствия, 26 февраля около 13.00 в великолукской деревне Плаксино в местный магазин вошел неизвестный в маске и под угрозой предмета, похожего на пистолет, используя газовый баллончик, потребовал у продавца выдать ему выручку из кассы.

В результате он завладел деньгами в размере 2200 рублей и скрылся с места преступления на «Газели».

По итогам оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» правоохранителями были установлены и задержаны подозреваемые - учащийся одного из великолукских колледжей 2003 года рождения, а также его мать - безработная жительница Великих Лук 1973 года рождения.

Они дали признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» УК РФ. В ходе расследования устанавливается причастность данных лиц к другим противоправным деяниям.