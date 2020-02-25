Происшествия

21 теленок вернулся в Республику Беларусь из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства

25 февраля должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении совместных мероприятий с сотрудниками Пограничного Управления ФСБ по Псковской области и Псковской таможни в районе населенного пункта Яськи Усвятского района Псковской области было приостановлено движение транспортного средства, в грузовом отсеке которого перевозили 21 теленка.

Большое количество животных перевозилось без привязи, воды и корма в тесном фургоне грузового бортового автомобиля, непредназначенного для транспортировки животных, с территории Республики Беларусь в Псковскую область, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

При проведении ветеринарного контроля перевозчик не предоставил ветеринарные сопроводительные документы на животных, которые подтвердили бы происхождение животных и проведение предусмотренных законодательством диагностических исследований и обработок.

Перемещение 21 головы крупного рогатого скота по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено. Телят вернули в Республику Беларусь в соответствии с актом о возврате груза.

По факту выявленных нарушений возбуждено дело об административном правонарушении.