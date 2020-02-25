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До пяти лет лишения свободы грозит мошеннику, обманувшему псковича на более чем 75 тысяч рублей

До пяти лет лишения свободы грозит лицу, совершившему мошенничество с причинением значительного ущерба жителю Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, установлено, что житель города Пскова разместил заявку на получение кредита на одном из сайтов в сети «Интернет». Ему позвонила девушка, представившись сотрудником одного из банков Санкт-Петербурга, и предложила выдать кредит на сумму 400 тысяч рублей с процентной ставкой 7% в год.

Пройдя по ссылке банка в сети Интернет, житель города Пскова оставил заявку на получение кредита. Поскольку сайт был оформлен, у него не возникло сомнений в его подлинности. На следующий день ему вновь позвонила вышеуказанная девушка и сообщила о том, что необходимо внести страховой взнос в размере 33000 рублей, перечислив денежные средства на представленный банковский счет. На следующий день вновь поступил звонок от девушки, которая пояснила, что для того, чтобы подтвердить его платежеспособность ему необходимо перечислить еще денежные средства в качестве гарантийного вноса, который ему потом возместят, молодой человек выполнил данное условие. Однако девушка перезвонила и сообщила, что платеж не прошел, поэтому ему надо повторить перевод, назвала ему другой номер карты. Мужчина вновь перечислил денежные средства в размере 25 тысяч рублей. После чего девушка предложила курьерскую доставку денежных средств, за которую мужчина заплатил денежные средства в размере 18 тысяч рублей. На следующий день девушка сообщила, что курьер не может доставить денежные средства, тогда мужчина понял, что с ним разговаривали мошенники.

Санкция ч.2 ст.159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с возможностью назначения дополнительного вида наказания в виде ограничения свободы.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой города на контроль.