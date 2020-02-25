Происшествия

За кражу и угон автомобилей пскович получил три года тюрьмы

За кражу и угон автомобилей жителей города пскович приговорен к наказанию в виде лишения свободы.

Прокуратурой города поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

В суде установлено, что осужденный совместно с иным лицом, вступив в предварительный сговор, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили хищение автомобиля «ВАЗ 21150», припаркованного у одного из жилых домов города. Убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, преступники разбили стекло водительской двери и через нее проникли в салон автомобиля, где взломали блокировку рулевого управления, а затем при помощи троса отбуксировали его при помощи другого автомобиля.

Также он признан виновным в угоне. Судом установлено,что непосредственно после совершения хищения автомобиля «ВАЗ 21150» осужденный угнал автомобиль марки «Рено», принадлежащий соисполнителю кражи, завладев ключами от транспортного средства, пока их владелец спал в своей комнате по месту жительства.

По итогам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, смягчающих и отягчающих обстоятельств, назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.