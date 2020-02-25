Происшествия

Пьяный пскович, сбивший пешехода, получил условный срок

За вождение автомобиля в нетрезвом виде, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, осужден житель города Пскова.

Прокуратурой города поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя города Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, в суде установлено, что осужденный в августе 2019 года, управляя своим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, двигался с превышающей скоростью по Рижскому проспекту Пскова в сторону улицы Юбилейной. Увидев вблизи перекрестка Рижского проспекта и ул. Печорской, что двигающийся в попутном направлении автомобиль остановился возле пешеходного перехода, осужденный не снизил скорость, не убедился в отсутствии на данном переходе других лиц, и совершил наезд на пересекающего дорогу псковича.

Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств сроком на 2 года 6 месяцев. Испытательный срок отбытия наказания в виде лишения свободы условно осужденному определен в размере 2 лет 6 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу.