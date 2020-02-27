Происшествия

Пскович похитил из магазина на Рижском проспекте косметические средства

В Пскове росгвардейцы задержали гражданина, подозреваемого в хищении.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной Росгвардии, 27 февраля в 11.50 экипажу группы задержания вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 40-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала косметические средства на сумму более 800 рублей.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

Региональное Управление Росгвардии напоминает, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность