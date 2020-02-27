Следователи устанавливают личность обнаруженного на месте пожара в Черехе мужчины. 18+

25 февраля в ходе тушения пожара в нежилом помещении в Черехе Псковского района обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.
Как пояснили Псковской Ленте Новостей в СУ СК по Псковской области, в настоящее время устанавливается личность пострадавшего.
Приметы: на вид около 40 лет, рост 186 см, телосложение худощавое, волосы русые, коротко стриженные.
Особые приметы: нет.
Был одет: нижнее белье.
Обращаться в отдел криминалистики аппарата управления (тел. 29-13-72) и Псковский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Псковской области (тел. 29-06-30)
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