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В псковской ИК-5 выявлены нарушения закона в части материально-бытового обеспечения осужденных

Псковской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области в ходе проведения проверки в деятельности ФКУ ИК-5 УФСИН России по Псковской области выявлены нарушения уголовно-исполнительного законодательства в части материально-бытового обеспечения осужденных.

Как пояснили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, администрацией исправительного учреждения не обеспечено надлежащее состояние помещений отрядов и вспомогательных помещений.

В некоторых спальных секциях отрядов, а также в одном из помещений для проведения воспитательной работы с осужденными требуется проведение ремонта. В одном из отрядов помещение для сушки белья не имеет отопительных приборов, в результате чего белье не сохнет. В сушильном помещении отсутствует стеллаж для сушки одежды, стеллаж для сушки обуви.

В двух отрядах в помещениях воспитательной работы не хватает посадочных мест для осужденных.

В карантинном отделении, в отряде строгих условий, а также в трудовых отрядах надлежащим образом не оборудованы стеллажи для хранения личных вещей осужденных. Стеллажи в отрядах не имеют закрывающихся ячеек, в комнатах отсутствуют стремянки, вешалки настенные.

В отдельно стоящем помещении спортивного зала для осужденных протекает кровля, в результате на стенах имеется отслоение краски и штукатурки, полы спортивного зала требуют ремонта.

В этой связи в адрес начальника ФКУ ИК-5 внесено представление с требованием принять меры по устранению выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты спецпрокуратурой на контроль.