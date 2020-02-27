Происшествия

Пустошкинский пенсионер соврал полиции о краже у него денег, чтобы не платить кредит

Сотрудниками отделения полиции по Пустошкинскому району установлен гражданин, который подозревается в совершении заведомо ложного доноса. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, по имеющимся данным, к стражам порядка с заявлением обратился житель Великих Лук, 1959 года рождения. Пенсионер сообщил, что в городе Пустошке 25 февраля из его автомобиля «Лада Ларгус», стоявшего у дома по улице Октябрьской, были, якобы, похищены деньги в сумме 996 тысяч рублей.

Однако, в ходе проверки по заявлению следствием установлено, что «потерпевший» сообщил заведомо ложные сведения о будто бы совершенном в отношении него противоправном деянии. Денежные средства обнаружены и изъяты. Гражданин дал признательные показания. По его словам, он рассчитывал, что в случае возбуждения уголовного дела по факту кражи денег, банк, получив соответствующее уведомление, приостановит действие его кредита.

В настоящее время в отношении горожанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 статьи 306 «Заведомо ложный донос» Уголовного кодекса Российской Федерации. Отметим, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.