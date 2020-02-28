Происшествия

Криминальный квартет по-псковски: как девушки и их приятели наркотики разносили

В Пскове две девушки познакомились с двумя юношами, и в погоне за длинным рублем все стали делать «закладки». Сейчас молодые люди уже отбывают срок. Прокуратура города раскрыла Псковской Ленте Новостей, как именно эта четверка вошла в преступное сообщество, продававшее наркотики через интернет-магазин, и по какому алгоритму действовала.

Прокуратура Пскова поделилась подробностями дела о криминальном «квартете», в состав которого входили 2 девушки. На момент задержания фигуранткам было чуть больше 20 лет.

«Их судили по статьям, за которые в совокупности можно получить примерно столько же лет колонии», - отмечают правоохранители.

В областной центр девушки прибыли из Себежского и Порховского районов - и съехались, снимали жилье. С лета 2017 года в квартире появился еще один сожитель-ровесник: местный парень, с которым одна из девушек познакомилась в «группе для свиданий» одной из социальных сетей. С юношей в компанию влился и его приятель примерно того же возраста.

Следователи установили, что почти все - из неполных семей. Высшее образование - на юридическом факультете Псковского государственного университета - получала лишь себежанка. А работал - только один из юношей: ремонтировал автомобили. Однако финансы водились у каждого…Так, за 3,5 месяца - с октября по начало января - молодые люди «наварили» больше полумиллиона рублей. В прокуратуре уверяют, это - наркоденьги.

Селфи для найма

«Прежде, чем у компании появились средства, одна из девушек получила во «ВКонтакте» предложение стать курьером по доставке нелегальных курительных смесей. За такой труд анонимный отправитель обещал достойную быструю стабильную плату, и для связи - оставил аккаунт мессенджера Telegram»,- разъяснили в ведомстве.

Подружка из Порхова откликнулась и пустилась по этапам местной системы трудоустройства, многие из которых знакомы почти каждому соискателю. Например, заполнила анкету из 20 вопросов: «почему решили работать у нас?», «где работали до этого?», «какими качествами отличаетесь?»... Так же - по интернету - выслала селфи, где, кроме лица, - и разворот собственного паспорта.

Прокуратура: «Последнее - нужно, чтобы доверили товар. В основном - соли (производные наркотика-психостимулятора - ред.). Ведь если с ним что-то случится: например, стажер захочет взять себе - такой снимок, с главным документом, даст рычаги давления. Альтернативный способ - залог. Но 5 тысяч рублей, необходимых как гарантия за первую, пробную партию в 5 мелких свертков, у девушки не нашлось. Не нашлось - и у другой подружки, подключившейся за долю с предполагаемой прибыли».

Обезличенная сеть

В дальнейшем соискательницы вышли на куратора - посредника для обратной связи с операторами. Последние же - писали курьерам, где забрать схороненный, предназначенный для сбыта опт и как его - в каких долях по каким микрорайонам - перепрятать.

Куратор также давал подопечным подробную рабочую инструкцию, как делать «закладки»: расфасовать товар по пакетикам, упаковать их и незаметно разложить по тайникам,чтобы нашли заплатившие клиенты. Составители руководства указали и обстоятельства, когда замаскировать наркотик в подъезде, а когда - прикопать на улице. Обозначили даже сезонную специфику работы. За «прогул» полагался штраф.

«Речь идет о большой разветвленной сети,- констатируют в прокуратуре. - На более высоких управленческих ступенях этого интернет-магазина - как и в структуре обычных магазинов - стояли начисляющие зарплату бухгалтеры, обслуживающие ресурс программисты и прочие».

С помощью Telegram участники разных уровней взаимодействовали абсолютно анонимно. Посредством обезличенного общения - получали страховку на случай, если кто-то из них попадется правоохранителям.

Рабочие будни

Однако, несмотря на всю осторожность, когда героини публикации пополнили криминальное сообщество - незаметно действовали недолго.

«Проживающий с ними парень как-то увидел «рабочую» переписку подружки - все расспросил и так же «трудоустроился». Причем, полагаем, раньше он уже был дилером, - отмечают в ведомстве. - А четвертый товарищ увидел, что у компании водятся наркотики. Узнал, что - на продажу, и тоже подключился».

Участники «квартета» действовали по гендерным парам: каждая - подбирала спрятанный для нее поставщиками опт, около 100 граммов вещества, а чтобы разложить с него «закладки» - еще и расфасовывала. За последнее - имели дополнительную плату за каждый спрятанный сверток. Деньги получали - еженедельно.

Переписка одного из курьеров и оператора интернет-магазина. Источник: прокуратура Пскова

Прокуратура: «Для них было важно выручить больше денег, руководствовались финансовым мотивом: трое - не употребляли наркотики».

Действовали по 2 вечера в неделю: c 21.00 до 23.00. Cудя по перепискам, за четверть месяца - в среднем могли сделать около 40 «кладов». Охватывали все микрорайоны города: добирались на автобусах. Только что устроенный тайник - фотографировали. Кадры вместе с описанием и координатами местности - направляли руководству.

«Снимали - на смартфон, хоть им говорили не брать его с собой: чтобы было не отследить по GPS. Для защиты от этого пользовались специальными мобильными приложениями, включали «авиарежим»: старались быть вне сети. Но места, где те прятали закладки,- получилось установить у операторов сотовой связи», - уверяют правоохранители.

От слежки до присяжных

Как именно наркокурьеры попали в поле зрения силовиков - оперативная информация: не раскрывают даже в суде. Но факт: последние следили за первыми. А в январе - у «Четырех углов», рядом с остановкой «Улица Петровская», задержали двух: парней, у одного было при себе 36 разновесных «закладок».

Прокуратура: «По месту жительства этого юноши оперативники нашли остальных, 2 девушек. Также - курительную смесь в особо крупном размере».

В комнате подружек - 169 граммов одного вида и 148 - другого. А у сожителя - по 70 и 8 граммов, и даже незначительное - третьего. Чтобы разобраться с делом, присяжным понадобился месяц.

Среди преступлений есть и особо тяжкое: действия с особо крупным размером вещества, часть 5 статьи 228.1 УК РФ. Поэтому, по желанию подсудимых, процессом занялись выбранные на соответствующем голосовании люди из народа - присяжные заседатели. Фигурантов обвиняли и в других преступлениях: по части 4 статьи 228.1, за крупный размер; части 2 статьи 210, за преступное сообщество; части 3 статьи 30, статьи 228.1, за покушение на сбыт.

«Коллегия признала, что наркотик принадлежит тем, у кого его обнаружили. При этом действия всех четверых квалифицированы как покушение на сбыт наркотических средств. Если не доказать, что адресант получил координаты с местом нахождения закладок - это не продажа. Но по перепискам одного из парней видно, что он разложил не одну сотню «закладок», - отмечают в ведомстве.

Когда в июне 2019 года озвучили приговор (с учетом изменений, внесенных Псковским областным судом), из корыстолюбивой четверки этот юноша и получил самую суровую кару - 9 лет 8 месяцев строгого режима. Приятель - 6 лет. Подружки - по 8 лет 2 месяца общего режима. С ограничением свободы для каждого - 6 месяцев.

Осужденные - одни из первых подельников «магазина», кого схватили оперативники региона. Разросшееся преступное сообщество действовало не только в Пскове, но и в Великих Луках, Острове, других муниципалитетах. Сейчас в Пскове судят уже других «работников» местного «филиала»: не только предполагаемых курьеров, но и возможных помощников оператора.

Алексей Назаров