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Суд присяжных признал двоих жителей Порхова виновными в жестоком убийстве ветерана войны

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области доказательства признаны коллегией присяжных заседателей достаточными для вынесения обвинительного вердикта в отношении двух жителей города Порхова в возрасте 30 и 39 лет. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.4 ст.162 (разбой), п.«в,ж,з» ч.2 ст.105 (убийство) УК РФ, сообщает пресс-служба СКР.

Фото с места преступления

Установлено, что в ночь на 27 января 2019 года в городе Порхове двое злоумышленников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, договорились совершить разбойное нападение на проживающую по соседству пожилую женщину, являющуюся инвалидом 2 группы и ветераном Великой Отечественной войны.

По строительным лесам они поднялись к окну кухни и через форточку незаконно проникли в жилище. Там, увидев потерпевшую, виновные вдвоем жестоко избили ее руками, ногами и табуретом, причинив телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Затем мужчины завладели не представляющим материальной ценности чемоданом потерпевшей, после чего с места преступления скрылись.

Как стало известно ПЛН, в чемодане лежало старое женское белье и отрезы материи. К примеру, среди похищенного были две застежки от бюстгальтера общей стоимостью 4 рубля 6 копеек, а также чулки, панталоны и так далее.

На основании обвинительного вердикта присяжных заседателей виновным судом постановлен приговор, в соответствии с которым одному из фигурантов назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, второму – 18 лет лишения свободы. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.