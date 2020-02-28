Происшествия

Псковичка задержана при попытке похитить продукты из магазина

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Пскове подозреваемую в хищении продуктов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

27 февраля около 15:00 экипажу группы задержания поступило сообщение, что в охраняемом объекте - магазине на улице Труда - сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 20-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства девушка передана сотрудникам полиции.