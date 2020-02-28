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Великолукский подросток с матерью, обокравшие магазин в деревне Плаксино, причастны еще к одному разбойному нападению

Великолукский подросток с матерью, обокравшие магазин в деревне Плаксино, причастны еще к одному разбойному нападению в Невельском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Как уже сообщалось ранее, 26 февраля полицией по подозрению в совершении разбойного нападения на магазин в деревне Плаксино Великолукского района по «горячим следам» были задержаны учащийся одного из Великолукских колледжей, 2003 года рождения, и его мать - безработная великолучанка, 1973 года рождения. Они дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время во взаимодействии с представителями Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области осуществляются необходимые следственные действия.

В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейскими выявлен еще один эпизод противоправной деятельности подозреваемых. По версии следствия, фигуранты вместе с третьим соучастником – сожителем матери несовершеннолетнего – 18 февраля в деревне Лехово Невельского района в помещении магазина с использованием газового баллончика открыто завладели деньгами в сумме шесть тысяч рублей и скрылись.

Вчера третий подозреваемый был задержан в областном центре сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области. Им оказался безработный житель Великих Лук, 1985 года рождения. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за разбой и грабежи. Фигурант помещен в изолятор временного содержания МО МВД России «Невельский». Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 статьи 162 «Разбой» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, сотрудниками полиции рассматривается вопрос о привлечении матери подростка к ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления в соответствии со статьей 150 Уголовного кодекса Российской Федерации.