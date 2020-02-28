Происшествия

Псковские пограничники задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» гражданина Российской Федерации, находящегося в федеральном розыске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

При осуществлении пограничного контроля был выявлен мужчина 1957 года рождения, который собирался покинуть территорию нашей страны, но, как оказалось, российскими правоохранительными органами объявлен в федеральный розыск за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

После проведения всех необходимых процедур россиянин в установленном законодательством Российской Федерации порядке передан сотрудникам полиции для проведения дальнейших процессуальных действий и привлечения к ответственности за совершенное деяние.