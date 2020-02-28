Происшествия

Популярная российская инстаблогер пострадала в бане, отмечая 29-летие

В банном комплексе в Москве произошло массовое отравление во время празднования 29-летия инстаблогера Екатерины Диденко, известная как «Аптечный Ревизорро». Как сообщает Mash, молодые люди в честь праздника посетили заведение на Коломенском проезде, где, в том числе, купались в бассейне, а затем кинули в него сухой лед. Произошла химическая реакция, купавшиеся отравились, многие потеряли сознание. Двое погибли.



Фото: Instagram didenko.katerina

По предварительной информации, сухой лед для праздника приобрел ее муж. Он же закинул его в бассейн.

Сообщается как минимум о двух погибших и четырех пострадавших.