Происшествия

Блогер Екатерина Диденко опровергла данные о своей смерти

Блогер Екатерина Диденко опровергла данные о своей смерти в банном комплексе «Девятый вал». Об этом она сказала своим подписчикам в Instagram.

«Я жива. Валя в реанимации. Кто умер - я не знаю», - сообщила она. Также блогер уточнила, что не знает, в каком состоянии находится ее муж.

Как сообщает РИА Новости, по последним данным, во время вечеринки в честь дня рождения Диденко кто-то кинул сухой лед в бассейн с людьми. В результате химической реакции погибли два человека.

В экстренных службах говорят, что в бассейн засыпали 25 кг сухого льда.