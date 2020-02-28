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Губернатор Псковской области сообщил об атаке на его Instagram-аккаунт

28.02.2020 23:35|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил своим подписчикам в соцсети Instagram о спланированной атаке на его аккаунт, которая, по его словам, «явно носит деструктивный характер».

«Очень много вопросов в директ по поводу обилия турецких флагов в комментариях под моими постами (перед сном работаю дворником). Очевидно, что это спланированная атака, которая явно носит деструктивный характер. Мы находимся в тесном взаимодействии с соответствующими структурами, уверен, что в ближайшее время с этой историей они профессионально разберутся», - написал он.

Также глава региона отметил, что «у нас» приветствуется только два флага: российский и Псковской области, «который пока социальные сети не добавили».

Запись сопровождается хэштегами: #ТроллейОбратновСказку, #Почистим, #Разберемся, #ГниСвоюЛинию, #НасНеСломать, #НеНаТехНапали, #НеПрокатит.

Источник: Псковская Лента Новостей
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