Происшествия

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, укравшего три бутылки коньяка

29 февраля около 17.00 сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали гражданина, который совершил хищение из магазина.



Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, пскович, находясь в гипермаркете на Рижском проспекте, совершил хищение трех бутылок коньяка.

Персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.



Росгвардейцы задержали 20-летнего гражданина и передали его в территориальный отдел полиции.