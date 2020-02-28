Происшествия

В Пскове будут судить обвиняемого в более пятидесяти наркопреступлений

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Псковской области в суд направлено уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого в совершении более пятидесяти наркопреступлений.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе расследования установлено, что в июле 2017 года неустановленное лицо для получения финансовой выгоды создало и возглавило преступное сообщество в форме структурированной организованной группы в целях совершения на территории Псковской области особо тяжких преступлений – незаконного сбыта наркотических средств, оборот которых в Российской Федерации запрещен.

Продажа их осуществлялась через закладки с использованием специального сайта в Интернете, автоматизированных аккаунтов мессенджера и электронных платежных систем для приема платежей от покупателей при проведении сделок.

В период с 22 до 30 ноября 2017 года, находясь в Пскове, обвиняемый вошел в состав звена «закладчиков» преступного сообщества. Участником его он являлся вплоть до 23 ноября 2018 года, то есть до момента задержания сотрудниками УМВД России по Псковской области. Таким образом, действуя в составе звена «закладчиков», этот фигурант совершил на территории областного центра 53 преступления, связанных с незаконным сбытом наркотического средства, являющегося производным N-метилэфедрона, в значительных размерах.

Теперь после рассмотрения этого уголовного дела свой вердикт вынесет Псковский городской суд.