Происшествия

Три бани сгорели в Псковской области за выходные

Три бани сгорели в Псковской области за выходные дни, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС.

Так, 29 февраля в 21:08 в деревне Дубровы Новоржевского района сгорела баня на улице Медицинской, 77, в пристройке к ней огнем повреждена кровля на площади 10 квадратных метров. Еще один пожар произошел в 21.20 в деревне Середка Псковского района - на улице Заводской, 24 баня выгорела изнутри, сгорела кровля. Предположительная причина возгораний - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Кроме того, в ночь с 1 на 2 марта, в 4.16, из-за короткого замыкания электропроводки без крыши осталась баня на улице Молодежной, 23 в Великих Луках.

По той же причине в воскресенье в 3.19 в поселке Плюсса на улице Комсомольская, 30 сгорел жилой дом. В 13.36 в деревне Скробы Пустошкинского района из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве печи сгорела летняя кухня.