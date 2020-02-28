Происшествия

Укравшего сыр псковича задержали росгвардейцы

Псковича, укравшего из магазина сыр, задержали росгвардейцы 1 марта в 20.30. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

26-летний местный житель, находясь в магазине на улице Труда, совершил хищение сыра стоимостью 2 тысячи 538 рублей. Это заметил персонал магазина и нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский».

Росгвардейцы задержали мужчину и передали его в территориальный отдел полиции.