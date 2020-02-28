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Псковская природоохранная прокуратура требует прекратить размещение отходов в урочище Кашино Пустошкинского района

23 января Псковской региональной общественной организацией «ЭкоКонтроль» направлено в Псковскую природоохранную прокуратуру заявление по фактам нарушения законодательства при эксплуатации полигона ТКО в урочище Кашино Пустошкинского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, по результатам проверки прокуратурой направлено исковое заявление в суд с требованием обязать МУП «Горкомхоз» прекратить размещение отходов производства и потребления на указанном земельном участке, а также обязать администрацию муниципального образования «Пустошкинский район» обеспечить разработку проекта рекультивации и обеспечить проведение работ по рекультивации.