Происшествия

Из-за подозрительной коробки из школы в Великих Луках эвакуировали детей и учителей

Детей и учителей эвакуировали сегодня из здания школы № 8 города Великие Луки из-за подозрительного предмета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию поступило сообщение о том, что в туалете учебного заведения обнаружена подозрительная коробка. На место незамедлительно выехали полицейские и сотрудники других оперативных служб. Была организована эвакуация людей, находившихся в здании.

В итоге специалисты установили, что коробка пустая и опасности не представляет. «В настоящее время все мероприятия завершены, занятия возобновлены», - констатировали в ведомстве.